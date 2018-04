Gli Abba sono tornati! La storica reunion con due nuove canzoni

Agnetha Faltskog, Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson e Anni-Frid Lyngstad, per gli appassionati di musica più semplicemente gli Abba , hanno deciso di tornare a cantare insieme. E lo fanno 35 anni dopo la loro ultima apparizione pubblica, con due nuove canzoni. "Ci è sembrato che il tempo si fosse fermato, come se fossimo stati via solo per una breve vacanza" hanno scritto in un comunicato ufficiale apparso su Instagram .

Oltre 300 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, i primi posti delle classifiche stabilmente occupati tra il 1974 e il 1980. Ora Agnetha, Bjorn, Anni-Frid e Benny hanno deciso di far rivivere le atmosfere che li hanno resi uno dei gruppi più influenti di sempre. Si riparte idealmente dall'ultima esibizione pubblica del gruppo, avvennuta nel programma inglese "The Late, Late Breakfast Show" l'11 dicembre 1982.



Il nome ufficiale degli Abba era comparso per la prima volta nel 1974, con "Waterloo", con cui il gruppo vinse a Brighton il "Gran premio dell'Eurovision", imponendosi all'attenzione internazionale e scalando le vette delle classifiche mondiali. Del 1975 è poi l'album "Abba", da cui e' tratto il singolo "Mamma mia!", a sua volta colonna portante, insieme ai grandi successi del gruppo svedese, dell'omonimo musical rappresentato in tutto il mondo e del film blockbuster.



Lo scorso autunno Benny Andersson aveva annunciato per il 2019 e 2020 un tour della band, sottoforma di ologramma. Ora l'annuncio della reunion: "La decisione di proseguire col progetto 'ABBA avatar tour' ha avuto conseguenze inaspettate. Tutti e quattro abbiamo ritenuto che, dopo circa 35 anni, sarebbe stato divertente congiungere nuovamente le nostre forze e tornare in studio. Cosa che abbiamo fatto. Ci è sembrato che il tempo si fosse fermato, come se fossimo stati via solo per una breve vacanza. Un'esperienza estremamente gioiosa. Sono venute fuori due nuove canzoni e una di esse, 'I Still Have Faith In You', sarà eseguita in uno 'speciale' televisivo prodotto da Nbc e Bbc che sarà trasmesso in dicembre. Saremo anche vecchi, ma la canzone è nuova. Ed è bella".