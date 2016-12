Mamma mia! Gli Abba cantano insieme per una sera in occasione del loro 50mo anniversario

Durante la serata i membri della band, che avevano dichiarato in passato che non si sarebbero mai più incontrati sul palco, si sono esibiti, in un primo momento solo Björn Ulvaeus e Benny Andersson e poi verso la fine della serata anche le due donne, cantando alcune canzoni come "Me and I" e raccontando la loro storia. Björn Ulvaeus ha dichiarato che la band non verrà comunque riformata: "Abbiamo preso una pausa nell'82 ed è ancora una pausa, che rimarrà tale in futuro. Non ci vedrete di nuovo sul palco insieme. Non abbiamo bisogno di soldi, tanto per cominciare. Di solito il motivo per cui le band si riformano è che uno dei componenti si trova in difficoltà economiche e gli altri lo vogliono aiutare. Per fortuna per noi non è così".



È la seconda volta che gli Abba fanno una reunion: la precedente c'era stata lo scorso 20 gennaio, alla festa di inaugurazione di un ristorante a tema, sempre a Stoccolma. In quell'occasione, però, a differenza di questa, il gruppo non si era esibito.