Glen Campbell, si è spento a 81 anni la leggenda della musica country

"It is with the heaviest of hearts that we announce the passing of our beloved husband, father, grandfather, and legendary singer and guitarist, Glen Travis Campbell". Con queste parole i familiari hanno annunciato sui social la morte di Glen Campbell, leggenda della musica country, cantante, chitarrista e attore. Aveva 81 anni ed era stato colpito dal morbo di Alzheimer. Si è spento a Nashville, in Tennesee, dopo 6 anni di malattia.