Gigi D'Alessio e le polemiche sui debiti, in una lettera: "Ho creato lavoro per tante persone"

"L’ingiusto sciacallaggio mediatico che sto subendo, è dovuto al fatto di essere stato accompagnato in investimenti sbagliati e a mutui contratti con istituto di credito. Vorrei ricordare che i mutui vengono erogati solo se c’è l’acquisto di un bene, con lo stesso a garanzia del dovuto. Ma non per questo chiunque lo faccia viene crocefisso come accaduto a me". E' questo uno dei passaggi della lettera scritta da Gigi D'Alessio e indirizzata al Corriere della Sera, in seguito alle polemiche dalla notizia dei debiti del cantante. D'Alessio sulla sua pagina Facebook ha così voluto ringraziare i sostenitori e correggere il tiro rispetto all'entità delle sue difficoltà economiche.