Giffoni Film Festival, Buy e Mika superstar e oggi arriva Julianne Moore

Julianne Moore , risplenderà nella terza giornata del Giffoni Film Festival sul Blue Carpet per ricevere il Premio Truffaut, mentre tra le proiezioni in anteprima nazionale arriva "Diario di una schiappa - Portatemi a casa!" il nuovo film tratto da una delle raccolte più lette di tutti i tempi, al cinema in Italia il 10 agosto. Ieri intanto protagonisti della 47ma edizione della kermesse dedicata al cinema per bambini e ragazzi, tra gli altri Margherita Buy e Mika...

"I ragazzi di oggi sono bombardati e spaventati", ha detto la Buy, che nella seconda giornata del festival è stata "premiata" con il Giffoni Experience Award, riconoscimento alla sua ricca carriera cinematografica: "Il cinema in questo senso può essere d’aiuto: deve avvicinarli a storie interessanti, che li coinvolgano e li sappiano appassionare così da tenerli lontani dalla negatività del mondo", ha aggiunto l'attrice, vincitrice di sette David di Donatello, sette Nastri d'Argento, cinque Globi d'oro e tredici Ciak d'oro, lanciando un messaggio di fiducia per i giovani.



Grandi applausi anche per Mika, che ha incontrato i masterclasser: aspiranti ballerini, registi, sceneggiatori e attori, tutti ispirati dalla popstar, dalla sua storia personale e dalla sua carriera. L'artista libanese ha parlato delle sue esperienze televisive e di cinema: "Mi hanno offerto una parte da protagonista in un film molto serio e importante d'autore francese. Mi piacerebbe tentare questa strada, farmi paura con una sfida come questa ma non voglio sia un suicidio".



Domenica 16 luglio tra gli altri appuntamenti Fabio Guaglione e Fabio Resinaro parleranno del loro esordio esplosivo con il primo lungometraggio "Mine".