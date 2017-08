"Giffoni Film Festival", "Cars 3" e "Cattivissimo 3" tra le anteprime

Preapertura all'insegna della trilogia dell'acclamata saga campione d'incassi "Il pianeta delle scimmie" per la 47ma edizione del Giffoni Film Festival (14-22 luglio), kermesse cinematografica per bambini e ragazzi, che si svolge a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Tra le grandi anteprime previste in apertura, il 14 luglio, il leggendario Saetta McQueen torna con il terzo film della serie animata targata Disney "Cars 3", nelle sale italiane dal prossimo 14 settembre.

Il 16 luglio, in anteprima nazionale sarà la volta di "Diario di una schiappa - Portatemi a casa!" il nuovo film basato su una delle saghe narrative più lette di tutti i tempi al cinema in Italia il 10 agosto.



Il 17 torna alla Cittadella del Cinema, in anteprima nazionale, la banda di "adorabili" malvagi di "Cattivissimo me 3", (nelle sale italiane dal 24 agosto) con Gru, la sua Lucy, le loro bambine (Margo, Edith e Agnes) e i fedelissimi Minions.



Per il 18 è prevista invece la proiezione di "Prima di domani", di Ry Russo-Young con Zoey Deutch, Halston Sage e Logan Miller, trasposizione cinematografica dell’omonimo best seller di Lauren Oliver.



Novità di questa edizione del Giffoni è la rassegna "Fright nights", ovvero notti da horror, a partire dal 14 luglio in Sala De Sica, con la proiezione di 7 film da paura e l'anteprima internazionale, il 20 luglio, di "Annabelle 2: Creation" di David F. Sandberg.



Il 21 luglio è la volta di "Noi siamo tutto", in anteprima nazionale il nuovo dramma romantico Warner Bros. Pictures, basato sull’omonimo romanzo di Nicola Yoon.



Per festeggiare infine i 20 anni di Harry Potter arriva anche la rassegna "Wizard Nights" che dal 13 al 21 luglio, riporta sul grande schermo la saga di "Harry Potter" e "Animali fantastici e dove trovarli" oltre a proporre una serie di eventi legati al magico mondo di J.K. Rowling.