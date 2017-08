Gianni Morandi annuncia: "Nuovo album entro Natale e tour da febbraio 2018"

Grande annuncio di Gianni Morandi tramite la propria pagina Facebook: "Prima di Natale uscirà il mio nuovo album di inediti, e da febbraio in poi terrò una serie di concerti in molte città italiane. Sarà una bella occasione per incontrarci". L'eterno ragazzo della musica italiana ha poi svelato che il tour "d'amore e d'autore" partirà il 24 febbraio 2018 da Rimini.