George Michael, un'eredità da 120 milioni di euro: ecco come sarà divisa

Il patrimonio di George Michael ammonterebbe a più o meno a 120 milioni di euro. Ma chi riceverà l'eredità? Oltre al compagno Fadi Fawaz, si fanno i nomi di Melanie, primogenita della famiglia, e della sorella Yioda, così come i figli del cugino Andros. Ma si parla anche dei figli degli amici della pop star, come quelli della coppia formata da Martin Kemp degli Spandau Ballet e Shirlie Holliman degli Wham! Nella lista spuntano anche associazioni benefiche.

Tra gli eredi dovrebbero esserci anche Bluebell, la figlia di Geri Halliwell, figlioccia dell'ex compagno del cantante Kenny Goss. Invece nella lista delle associazioni ci sarebero Childline (simile al Telefono azzurro), e the Terrence Higgins Trust and Macmillan Cancer Support.



Il cantante possedeva quattro proprietà immobiliari, Il cottage del XVI secolo nell'Oxfordshire, dove è stato trovato, una residenza a Londra e appartamenti a Sydney e New York. Nel patrimonio anche quadri e opere d`arte, acquistate su consiglio dell`ex fidanzato Kenny Goss.