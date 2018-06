Garrone trionfa ai Nastri d'Argento, otto premi a "Dogman"

Trionfo assoluto per la versione cinematografica della vicenda del canaro della Magliana cui il regista romano si è liberamente ispirato. Battuti tutti i concorrenti diretti, come il film di Sorrentino a cui vanno i premi per la miglior sceneggiatura, e quelli agli attori Elena Sofia Ricci come migliore protagonista, e a Kasia Smutniak e Riccardo Scamarcio come non protagonisti.



Intanto continua a raccogliere successi anche "Come un gatto in tangenziale" di Riccardo Milani. Oltre al riconoscimento di commedia dell’anno, porta a casa anche i Nastri come migliori attori di commedia a Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Consolazione per l'altro grande film favorito, "Ammore e malavita" dei Manetti Bros., che vince per la miglior musica e per la migliore canzone ("Bang Bang", interpretata da Serena Rossi, Giampaolo Morelli e Franco Ricciardi).



"La terra dell’abbastanza" dei gemelli Fabio e Damiano D’Innocenzo conquista il Nastro d’Argento 2018 come miglior opera prima, mentre "Made in Italy" di Ligabue si accaparra quello per il miglior soggetto e pure l’Hamilton behind the camera Award.