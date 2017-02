Francesco Gabbani: "Non tradirei mai la mia fidanzata"

"Sono molto fedele, per me è automatico: se condividi un rapporto con qualcuno deve essere basato sulla fiducia reciproca". Francesco Gabbani, il vincitore di Sanremo 2017, apre il suo cuore e racconta il suo punto di vista sull'amore al settimanale "F". Il cantante giura che non tradirebbe "mai la mia compagna" Dalila, bella tatuatrice.