Francesco Gabbani a "Verissimo": "Il mio successo ha un doppio valore perché me lo sono sudato"

Mentre nei negozi è arrivato "Magellano", l'atteso album di Francesco Gabbani, il cantautore carrarino si racconta a Verissimo, il salotto del sabato pomeriggio di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. In attesa di partire per Kiev dove rappresenta l’Italia all’Eurovision Song Contest 2017, Gabbani racconta i grandi sacrifici che ha fatto per entrare nel mondo della musica, il suo grande amore fin da bambino: "Il successo me lo sto gustando tanto perchè ci sono arrivato dopo un vero e proprio percorso perchè me la sono cercata e sudata e so cosa vuol dire sacrificarsi per qualcosa. Questo però mi rende un pò più maturo e consapevole di ciò che sto vivendo, insomma rimango con i piedi per terra".