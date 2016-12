Flowers Festival, Collegno tra musica, cinema e fotografia

Torna per la seconda edizione il " Flowers Festival ", festival musicale che si tiene a Collegno , in provincia di Torino , dal 9 al 23 luglio, nel Parco della Certosa . Il parco di 400mila offrirà un'area attrezzata per 5000- 8000 spettatori che avranno modo di godere varie attrazioni: dai concerti di stelle internazionali e nostrane a mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e anche un'area kids.

L'area spettacolo, allestita nello spazio insonorizzato noto come Cortile della Lavanderia (quello che fu il cortile della lavanderia del manicomio della città), è racchiusa da due delle grandi esperienze di riprogettazione urbana messe in atto dalla Città di Collegno: la Lavanderia a Vapore, eccellenza della danza contemporanea internazionale e il Padiglione 14, centro culturale giovanile.



Da quest’anno Flowers si arricchisce di eventi collaterali che espandono la programmazione e consentono di vivere a 360° alcuni degli artisti che prendono parte, dal vivo, a questa edizione 2016.



I CONCERTI IN PROGRAMMA

12 luglio: ANOHNI, (Antony and the Johnsons, Husdson Mohawke, Honeotrix Point Never), DATA UNICA ITALIANA

13 luglio: MAX GAZZÈ, MAO

14 luglio: PENDULUM, SALMO

15 luglio: AFTERHOURS, SORGE

16 luglio: ALBOROSIE

18 luglio: TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI, PIERPAOLO CAPOVILLA

19 luglio: GIANNA NANNINI

20 luglio: VINICIO CAPOSSELA, MAU MAU

21 luglio: PIXIES, I MINISTRI, DATA UNICA ITALIANA

22 luglio: DANIELE SILVESTRI, GUIDO CATALANO

23 luglio: GRAMATIK, CLAP! CLAP!, GEEK X VRV



PER DETTAGLI E IL PROGRAMMA COMPLETO:

http://www.flowersfestival.it/Home.aspx