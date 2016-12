Fiorello: "Concerti di beneficenza per il terremoto? Meglio donare in privato"

La solidarietà dei vip dopo il terremoto che ha colpito il centro Italia si è fatta sentire in mille modi. Fiorello però scende in campo e mostra tutta la sua diffidenza nei confronti dei concerti organizzati per beneficenza. "Meglio fare in privato", dice in un video postato sul suo profilo Facebook. Lo showman non si fida di chi organizza gli spettacoli e aggiunge: "Dai i soldi direttamente e il gioco è finito".