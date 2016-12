Fiorello "battezza" la figlia: debutto a sorpresa per la piccola Angelica

Rosario Fiorello si esibisce a sorpresa con la figlia a Taormina. Debutto inaspettato per la piccola Angelica , che a 9 anni è salita sul palco del Teatro Antico della città, dove lo showman ha portato il suo spettacolo "L'Ora del Rosario". Vestiti da preti, barba per lui, occhialoni per lei, i due hanno divertito gli spettatori con una gag che ha coinvolto anche il maestro Enrico Cremonesi , nei panni di un chierichetto.

La piccola Angelica si è esibita davanti a un teatro pieno, come accaduto in ogni data dello show di Fiorello, sold out in tutta Italia. A Taormina, però, a sostenere la bimba nel suo esordio teatrale c'erano anche mamma Susanna e nonna Sara. Disinvolta e spigliata, la piccola ha dimostrato di essere un'ottima spalla per il famoso papà. Buon sangue non mente.