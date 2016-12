6 febbraio 2015 Figlia Whitney Houston, Bobby Brown smentisce la morte cerebrale Il padre di Bobbi Kristina definisce "falsa" la notizia pubblicata da un giornale, che aveva raccolto le parole di un testimone oculare Tweet google 0 Invia ad un amico

13:06 - Poche speranze per Bobbi Kristina Brown, ma la famiglia smentisce le voci della sua morte cerebrale, circolate nelle scorse ore. In un'intervista rilasciata giovedì sera all'Atlanta Journal Constitution, Bobby Brown ha negato di aver staccato la spina all'unica figlia avuta con Whitney Houston: “E' falso, come la maggior parte delle notizie che si stanno diffondendo”– ha detto il padre della ragazza, che è in coma indotto da domenica scorsa.

Nel giorno del suo 46.mo compleanno, Bobby Brown ha smentito le voci riportate da Radar online secondo cui Bobbi Kristina sarebbe cerebralmente morta. Il giornale ha raccontato che la famiglia aveva raggiunto l'Emory University Hospital di Atlanta, dove Bobbi Kristina è ricoverata, per darle l'estremo saluto. Al capezzale della ragazza sarebbe arrivata anche la nonna materna, Cissy Houston. A far infuriare Bobby Brown, sono state le parole di un testimone oculare che avrebbe sentito urla nella stanza della ragazza e aveva raccontato a Radar online: “E' sembrato come se il dottore avesse riferito qualcosa di serio e in quel momento ho davvero pensato che Bobbi Kristina fosse morta o che avessero detto che non si riprenderà più". La notizia si è diffusa subito, cotringendo Bobby Brown a intervenire: “Se avessimo dovuto smentire tutte le falsità pubblicate riguardo a questa vicenda, avremmo dovuto farlo 24 ore su 24”, ha detto il cantante al giornale di Atlanta, aggiungendo che per la famiglia nulla è cambiato in questi giorni.



I medici avrebbero consigliato all'ex marito di Whitney Houston di staccare la spina, perchè Bobbi Kristina non avrebbe più speranze di riprendersi. La vita della ragazza, 21 anni, è dunque nelle mani del padre, che, peraltro ha appena annunciato di aspettare un figlio dalla seconda moglie Alicia Etheredge, incinta di quattro mesi.