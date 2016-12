Festival Gaber, Emis Killa: "Nel Signor G rivedo un po' le canzoni dei rapper"

Tutto esaurito per Emis Killa al Festival Gaber a Camaiore. Durante l'incontro presentato da Lorenzo Luporini, il rapper ha sottolineato: "Di Gaber ho colto l'immediatezza, ci rivedo un po' le canzoni dei rapper. I suoi testi non erano astratti ma diretti, il suo approccio alla scrittura sembra davvero molto simile al mio mondo". Sul suo linguaggio ha aggiunto: "Non mi sento genitore, piuttosto fratello maggiore e non voglio prendermi responsabilità verso i ragazzi per le parole che utilizzo".