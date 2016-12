15 febbraio 2015 Festival di Sanremo, le star internazionali: Charlize ammalia, nostalgia Spandau Stelle del cinema, idoli pop e rock di ieri e di oggi, compagnie di danza: ecco chi è passato sul palco dell'Ariston Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:41 - Sono state tante le stelle ìnternazionali sfilate sul palcoscenico dell'Ariston nel corso dei cinque giorni del Festival di Sanremo 2015. Attrici, cantanti, gruppi teatrali, band di ieri e di oggi dal pop al cantautorato. Tutti aspettavano la bellissima Charlize Theron e lei non ha tradito, mentre Conchita Wurst ha stupito tutti con la sua eleganza.







Una nota speciale meritano gli Spandau Ballet, ospiti giovedì, che hanno fatto tornare molti con la memoria agli anni 80 con il medley "True/Gold/Through The Barricades", mentre i più giovani hanno potuto applaudire stelle di oggi come gli Imagine Dragons, i Saint Motel ed Ed Sheeran. Finale ancora nel segno del cinema con una stella hollywoodiana del calibro di Will Smith.