Festival di Sanremo, le star internazionali: Charlize ammalia, nostalgia Spandau

Finale nel segno di Hollywood, con Will Smith. L'attore, in Italia per lanciare il suo ultimo film "Focus", ha giocato con Carlo Conti, intonando un duetto sulle note di "Volare" e ha incontrato il suo doppiatore, Pino Insegno.