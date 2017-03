Sarà in radio da venerdì 31 marzo il primo singolo del nuovo lavoro discografico di Federico Salvatore. Il tango de "A' signora Libertà" è un testo “forte”, in cui il cantautore tratta di argomenti di stretta attualità, dall’immigrazione alla violenza. Il singolo, anticipazione di un album d’inediti in uscita dopo l’estate (dal titolo “Malalengua"). Tgcom24 vi presenta il video in anteprima.