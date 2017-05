Eurovision Song Contest, delusione Italia: vince il Portogallo

La vittoria quindi al Portogallo, ma al di là del brano, a commuovere il pubblico è stata anche la storia del cantante che soffre di problemi di cuore, tanto che non ha potuto prendere parte a tutte le prove dell'Eurovision e in alcuni casi ha mandato la sorella al posto suo. E, dopo la vittoria, ha duettato con lei sul palco.



La delusione per Gabbani c'è, considerato che "Namaste, alè" anche a Kiev era diventato un tormentone, tanto che durante l'esibizione del vincitore di Sanremo tutto il pubblico dell'arena cantava e ballava. Invece no, il ritornello coinvolgente, il balletto e la scimmia non sono bastati, ancora una volta l'impresa di vincere l'Eurovision non è riuscita. Oltre al Portogallo, hanno superato l'Italia la Bulgaria e la Moldavia (sul podio), e poi il Belgio e la Svezia. Gabbani è stato penalizzato non tanto dal televoto, quanto da quello delle giurie: solo Albania e Malta gli hanno infatti regalato i 12 punti, il massimo consentito. Da San Marino, giuria che poteva essere "amica", di punti ne sono arrivati solo tre...



Delusione a parte, come ogni anno la finale dell'Eurovision ha portato rappresentati di ventisei Paesi sul palcoscenico tra ballate romantiche, brani dance e curiosità (una fra tutte lo yodel-rap della Romania). Bisognerà vedere quali brani nelle prossime settimane varcheranno i confini nazionali e verranno suonati negli altri Stati. Se Francesco Gabbani ce l'ha già fatta e dopo il Festival di Sanremo la sua canzone è in radio nei Paesi europei e il video conta migliaia di visualizzazioni su YouTube, ci sono altri pezzi che potrebbero varcare i confini nazionali. Due su tutti, i più danzerecci della kermesse canora: "I can't go on" dello svedese Robin Bengtsson e "Hey mamma" dei moldavi Sunstroke Project. Da segnalare anche quella che probabilmente era la voce più bella in gara: il suono basso e corposo del canto della belga Blanche con "City Lights" che mescola pop e elettronica con influenze tipiche della musica del nord ha regalato la performance e uno dei brani più convincenti della competizione.