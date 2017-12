European Film Awards, trionfo per "The Square"

La cerimonia di premiazione degli Oscar del cinema europeo che si è tenuta a Berlino. Ecco la lista completa dei premi:

Miglior Film: The Square

Miglior Commedia: The Square

Miglior Scoperta – Premio Speciale Fipresci: Lady Macbeth

Miglior Documentario: Communion – Anna Zamecka

Miglior Film d’Animazione: Loving Vincent

Miglior Cortometraggio: Timecode – Juanjo Gimenez

Miglior Regista: Ruben Ostlund – The Square

Miglior Attore: Claes Bang – The Square

Miglior Attrice: Alexandra Borbely – On Body And Soul

Miglior Sceneggiatura: The Square

Miglior Fotografia: Loveless

Miglior Montaggio: 120 battiti al minuto

Miglior Scenografia: The Square

Migliori Costumi: Spoor

Miglior Trucco e Acconciature: Brimstone

Miglior Colonna Sonora Originale: Loveless

Miglior Effetti Sonori: Sette minuti dopo la mezzanotte