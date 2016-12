9 gennaio 2015 Emma Watson, Reese Witherspoon e Dakota Johnson: i nudi più attesi Nuova stagione cinematografica e nuovi film con scene calde in arrivo. Per qualcuno, come l'ex maghetta di Harry Potter, sarà la prima volta in assoluto senza veli Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:51 - Si apre una nuova stagione cinematografica e, tra le altre cose, c'è curiosità per le attrici che si metteranno alla prova con scene sexy. Tra le "prove" più attese ci sono i primi nudi in assoluto di Dakota Johnson, in "50 sfumature di grigio", e dell'ex maghetta Emma Watson in "Regression". Mentre Reese Witherspoon, non molto abituata a spogliarsi davanti alla macchina da presa, lo farà in "Wild".

Per Dakota Johnson il nudo è parte integrante del ruolo, dal momento che "50 sfumature di grigio" è l'attesa trasposizione cinematografica del bestseller erotico a tinte sadomaso. Per vedere la figlia di Don Johnson e Melanie Griffith nei panni di Anastasia Steele bisogna aspettare il 12 febbraio, data di uscita del film, che sarà vietato ai minori di 17 anni per i forti contenuti erotici.



Per il primo nudo dell'ex maghetta Emma Watson, invece, l'appuntamento è per agosto, quando nei cinema arriverà il film "Regression". Una storia drammatica nella quale l'attrice non interpreterà un ruolo sexy ma che prevede comunque alcune scene di nudo.



Reese Witherspoon invece tornerà a spogliarsi a sedici anni di distanza dalla prima e unica volta fatta in un film, in "Wild", un'opera sceneggiata da Nick Hornby sulla storia di una donna che si trova la vita stravolta dopo la fine traumatica del proprio matirmonio e la morte di sua madre.