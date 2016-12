Emma boxeur sul palco e nella vita: "Io sono, non appaio"

E anche in questo tour Emma Marrone si spoglia e si riveste con "abiti" nuovi. Dopo "Emma Limited Edition" ecco "Emma 3.0" . Già dall'inizio, nella tappa finale a Milano sold out davanti a 11mila fan, si nota l'uso del drum and bass per sonorità in bilico tra hip hop, electro,prog rock e pop. E' la nuova direzione per il prossimo cd? In ogni caso Emma in gran forma per un live tirato e solido, in versione boxeur assicura: "Io sono, non appaio".

Lo spettacolo è iniziato subito con uno dei brani più amati del repertorio di Emma "Amami" che spinge verso l'elettronica per poi proseguire con hit come "L'amore non mi basta", "Chimera" e il nuovo singolo "Resta ancora un po'". La vera novità in questa scaletta di 21 canzoni, oltre agli arrangiamenti riusciti di molti dei brani, la presenza di pezzi da "Oltre" il primo Ep pubblicato nel 2010. La tenerezza di "Cullami" cantata con un sorriso fino a "Meravigliosa", vere e proprie chicche per i fan e non solo. Si segnala il beat potente sull'intro di "Non sono solo te" mentre Emma si diverte scatenata ballando hip hop. D'effetto la parte finale del concerto con "Non è l'inferno" (introdotto da una cornamusa per una marcetta fino all'esplosione dell'inciso), "Dimentico tutto", "Cercavo amore" fino all'esplosione de "La mia città".



Insomma uno show ben calibrato, caldo, con una scaletta ponderata tra passato e presente con uno sguardo verso il futuro. Un concerto divertente e coinvolgente. Ancora una volta la cantante dunque si rinnova con la sincerità che la contraddistingue non solo artistica ma anche umana: "Grazie a quelli che pensavano che non sarei arrivata da nessuna parte, - ha detto la cantante durante il live - è grazie a loro che ogni giorno mi sveglio incazzata come una bestia e faccio quello che faccio".



Il prossimo impegno di Emma sarà il 14 dicembre ospite a a Madrid da David Bisbal in "#TuyYoMadrid", in vista anche del lancio della nuova versione spagnola di "Schiena".