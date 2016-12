Emma, "Adesso" nuovo album: la cantante svela titolo, copertina e data di uscita

Emma Marrone svela ai fan titolo, copertina e data di pubblicazione del suo quinto disco, per la prima volta interamente prodotto dalla cantante salentina insieme a Luca Mattioni. L'album si intitolerà " Adesso " e uscirà il 27 novembre. Sulla cover campeggia una foto dell'artista, in bianco e nero, di Luisa Carcavale e il titolo dell'album scritto con la grafia della stessa Emma. Annunciato anche un tour, le cui date verranno svelate prossimamente.

Anticipato dai singoli "Arriverà l'amore", pubblicato venerdì scorso e "Occhi profondi", appena certificato Platino e con oltre 14 milioni di visualizzazioni, "Adesso" uscirà a oltre due anni e mezzo dall'album multiplatino "Schiena".



L'annuncio è stato dato da Emma sui social allo scoccare della mezzanotte, a un mese esatto dal rilascio del disco, che sarà disponibile in pre-order online dal 6 novembre. Dal 26 novembre, per gli utenti registrati su adessotour.fepgroup.it , sarà possibile ordinare sul web i biglietti per "Adesso Tour", mentre le prevendite ufficiali prenderanno il via il 27 in contemporanea con l'uscita dell'album.