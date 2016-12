18 giugno 2015 Emma non si ferma mai: arriva il nuovo singolo "Occhi profondi" La cantante ha annunciato via social il suo nuovo brano che anticipa il quinto album di inediti, attualmente in lavorazione e che uscirà entro l'anno Tweet google 0 Invia ad un amico

10:56 - Si intitola "Occhi profondi" il nuovo singolo di Emma Marrone che sarà in rotazione radiofonica dal 19 giugno. La cantante ha appena finito l'esperienza di "Amici 14" come direttore artistico e torna subito in pista con nuova musica. Ma il singolo è solo l'antipasto: il quinto album è già in lavorazione e uscirà entro il 2015.

E' stata la stessa Emma ad annunciare le nuove uscita tramite i suoi social. "Non riuscivo più ad aspettare – ha scritto – avevo voglia di condividere con tutti voi questo pezzo di vita, un assaggio del nuovo disco al quale lavoro già da un po' di tempo e nel quale sto investendo tanto coraggio e tanto tanto amore. Spero vi piaccia... E spero si accendano scintille nei vostri occhi profondi. Ps: non sono mai stata così emozionata... CIAONE". E che l'attesa fosse grande lo dimostra il fatto che in pochi minuti l'hastag #occhiprofondi è andato direttamente al primo posto delle tendenze su Twitter.



11 dischi di platino raggiunti con i 4 album di inediti finora pubblicati, la recente certificazione "oro" per il suo cd+dvd "E live", 3 diversi tour in un solo anno che hanno registrato il tutto esaurito, l’esperienza come co-conduttrice sul palco dell'ultimo Festival di Sanremo e poi il ruolo di direttore artistico, per la seconda volta, della squadra bianca di "Amici". Fatica e riposo sono vocaboli che rientrano nell'orizzonte della cantante. "Occhi Profondi" è stato mixato agli Abbey Road Studios di Londra e sarà in digital download su iTunes e sugli altri store digitali e disponibile sulle piattaforme streaming.