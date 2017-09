Emilia Clarke balla per le vie di Napoli: lo spot che ha fatto impazzire il web

La mamma dei draghi di Game of Thrones che balla, fa le smorfie e mangia pastasciutta. Sono le scene, bellissime, di uno spot di Dolce e Gabbana girato per le vie di Napoli che ha visto protagonista la celeberrima Emilia Clarke. Il video è stato diretto dal regista italiano Matteo Garrone in un tripudio di colori, sonorità e gesti tipicamente partenopei. Diffuso sui social, il filmato ha registrato un successo clamoroso con migliaia e migliaia di visualizzazioni, commenti e condivisioni.