Robert De Niro, Kaley Cuoco e Emilia Clarke: ecco i Paperoni della televisione

De Niro, forte di un accordo stretto con Amazon, sarà il protagonista una serie originale diretta da David O. Russell, che non ha però ancora un titolo. Nella classifica di Variety per le serie drammatiche è suo il compenso stimato più alto. Dietro di lui c'è Mark Harmon , star di "NCIS" con un salario di 525mila e poi a seguire Emilia Clarke, Kit Harington e gli altri attori di "Games of Thrones" con 500mila dollari per ogni episodio. Ben più alti gli introiti delle star delle sit-com con i 5 interpreti storici di "The Big Bang Theory" che guidano la classifica. Il loro compenso a episodio è di 900mila dollari, quasi il doppio di quello dei loro "rivali" di "Game of Thrones" . Subito dopo (al sesto posto) si piazza Dwayne Johnson, star di "Baywatch " e "Fast & Furious" che guadagna 650mila dollari per ogni episodio di "Ballers" . In quanto al luccicante mondo dei talk show e dei reality, la più ricca in assoluto è risultata Ellen DeGeneres che porta a casa ben 50 milioni di dollari all'anno. Nella classifica anche Katy Perry , che grazie alla sua partecipazione ad "American Idol" percepisce 25 milioni di dollari annui.

Ecco i primi 20 della classifica Drama



Robert De Niro Untitled David O. Russell project/Amazon 775mila dollari

Mark Harmon NCIS/CBS 525mila dollari

Emilia Clarke Game of Thrones/HBO 500mila dollari

Nikolaj Coster-Waldau Game of Thrones/HBO 500mila dollari

Peter Dinklage Game of Thrones/HBO 500mila dollari

Kit Harington Game of Thrones/HBO 500mila dollari

Lena Headey Game of Thrones/HBO 500mila dollari Kevin Costner Yellowstone/Paramount 500mila dollari

Kevin Spacey House of Cards/Netflix 500mila dollari

Claire Danes Homeland/Showtime 450mila dollari

Ellen Pompeo Grey’s Anatomy/ABC 450mila dollari

William H. Macy Shameless/Showtime 350mila dollari

Emmy Rossum Shameless/Showtime 350mila dollari

Billy Bob Thornton Goliath/Amazon 350mila dollari

Jason Bateman Ozark/Netflix 300mila dollari

Laura Linney Ozark/Netflix 300mila dollari

Anthony Hopkins Westworld/HBO 300mila dollari

Kiefer Sutherland Designated Survivor/ABC 300mila dollari

James Spader The Blacklist/NBC 300mila dollari

Kerry Washington Scandal/ABC 250mila dollari



Classifica Sit-com



Kaley Cuoco The Big Bang Theory/CBS 900mila dollari

Johnny Galecki The Big Bang Theory/CBS 900mila dollari

Simon Helberg The Big Bang Theory/CBS 900mila dollari

Kunal Nayyar The Big Bang Theory/CBS 900mila dollari

Jim Parsons The Big Bang Theory/CBS 900mila dollari

Dwayne Johnson Ballers/HBO 650mila dollari

Mayim Bialik The Big Bang Theory/CBS 500mila dollari

Julie Bowen Modern Family/ABC 500mila dollari

Ty Burrell Modern Family/ABC 500mila dollari

Jesse Tyler Ferguson Modern Family/ABC 500mila dollari

Ed O’Neill Modern Family/ABC 500mila dollari

Melissa Rauch The Big Bang Theory/CBS 500mila dollari

Eric Stonestreet Modern Family/ABC 500mila dollari

Sofia Vergara Modern Family/ABC 500mila dollari

Jeffrey Tambor Transparent/Amazon 275mila dollari

Roseanne Barr Roseanne/ABC 250mila dollari

John Goodman Roseanne/ABC 250mila dollari

Sean P. Hayes Will & Grace/NBC 250mila dollari

Patricia Heaton The Middle/ABC 250mila dollari

Julia Louis-Dreyfus Veep/HBO 250mila dollari

Eric McCormack Will & Grace/NBC 250mila dollari

Debra Messing Will & Grace/NBC 250mila dollari

Megan Mullally Will & Grace/NBC 250mila dollari



Classifica Reality e Show (compensi annui)



Ellen DeGeneres The Ellen DeGeneres Show /Syndicated 50mln dollari

Judith Sheindlin Judge Judy/Syndicated 47mln dollari

Matt Lauer Today/NBC 25mln dollari

Katy Perry American Idol/ABC 25mln dollari

Kelly Ripa Live With Kelly & Ryan/Syndicated 22mln dollari

Megyn Kelly NBC News 18mln dollari

Robin Roberts Good Morning America/ABC 18mln dollari

Jimmy Fallon The Tonight Show/NBC 16mln dollari

Stephen Colbert The Late Show/CBS 15mln dollari

Jimmy Kimmel Jimmy Kimmel Live/ABC 15mln dollari

Pat Sajak Wheel of Fortune/Syndicated 15mln dollari

Ryan Seacrest Live With Kelly & Ryan/Syndicated 15mln dollari G

eorge Stephanopoulos ABC News 15mln dollari

Anderson Cooper CNN 12mln dollari

David Letterman Untitled interview show/Netflix* 12mln dollari

Conan O’Brien Conan/TBS 12mln dollari

Ryan Seacrest American Idol/ABC 12mln dollari

Alec Baldwin Match Game/ABC 3mln dollari

Jamie Foxx Beat Shazam/Fox 3mln dollari

Mike Myers The Gong Show/ABC 3mln dollari