Elvis Presley, 20mila dollari per vivere nella casa di The King

Ventimila dollari per vivere come Elvis. E' quanto è stato chiesto per affittare la casa in cui il re del rock and roll visse a Beverly Hills, tra il 1967 e il 1973. La cifra è per un soggiorno di cinque notti, la permanenza minima richiesta agli ospiti. Elvis vi abitò con la moglie Priscilla e la figlia Lisa Marie, lasciandola subito dopo il divorzio. Ha quattro stanze e sei bagni, oltre a una piscina e a una sala benessere.