Elton John, il tour d'addio al Lucca Summer Festival 2019

"Voglio ringraziare i miei straordinari fan per il loro straordinario sostegno durante tutta la mia carriera e specialmente per il loro interesse per esserci a celebrare il mio ultimo tour - ha dichiarato Elton John -. Sono così emozionato per l’inizio del tour, non vedo l'ora di vedere tutti on the road". E se non proprio tutti l'artista inglese potrà davvero vedere centinaia di migliaia di fan: nel corso di 3 anni di tour visiterà 5 continenti e suonerà più di 300 concerti in tutto il mondo.



D'altro canto si tratta della fine di mezzo secolo "on the road" per uno dei performer piu longevi del pop. La scenografia del nuovo palco di Elton porterà i suoi fan in un viaggio musicale visuale attraverso una carriera di hit di 50 anni come non si era vista prima.