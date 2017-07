Donatella Rettore, shock anafilattico per puntura di vespa: "Ora sto meglio"

"Vacanza rovinata per colpa di una vespa. E subito shock anafilattico..". Con questo messaggio social Donatella Rettore ha annunciato di aver avuto una brutta disavventura. Ricoverata in ospedale la cantante, 62 anni, ora sta meglio ed è lei stessa a rassicurare i fan su Facebook: “Mi sto lentamente riprendendo, grazie amici per essermi vicini...”