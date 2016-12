17 marzo 2015 Dolce & Gabbana vs Elton John, continua la guerra sulle adozioni gay Stefano riprende la lettera aperta spedita da sei figli di coppie gay, in sostegno agli stilisti, mentre il cantautore inglese posta una foto che lo ritrae insieme ai figli... Intanto Heather Parisi... Tweet google 0 Invia ad un amico

"Una foto simpatica scattata ieri a pranzo #ShareTheLove”, Elton John pubblica su Instagram uno scatto che lo ritrae in mezzo ai suoi bambini, Zachary ed Elijah. Poche ore dopo, Stefano Gabbana condivide sul suo profilo ufficiale la lettera che sei scrittori statunitensi, figli di gay e lesbiche, hanno inviato ai due stilisti. "Vogliamo ringraziarvi per aver dato voce a quanto abbiamo appreso dall'esperienza: ogni essere umano ha una mamma e un papà ed eliminare uno dei due dalla vita di un bambino significa privarlo della dignità, dell’umanità e dell’uguaglianza - si legge nella missiva - Nessuno riceve attacchi tanto feroci dalla lobby come coloro che appartengono alla comunità gay e mettono in discussione le sue politiche. Vogliamo lodare il vostro coraggio e ringraziarvi per l’ispirazione che siete". Gabbana ha ripubblicato l'accorata missiva due volte, una in italiano e una in inglese. Nel primo caso lo stilista ha commentato con un enigmatico "Molto strano!!!". Nel secondo, ha invece scritto una frase di ringraziamento ai firmatari.



INTERVIENE HEATHER PARISI - Intanto anche la showgirl Heather Parisi è intervenuta nella vicenda, ancora con una nota pubblica rivolta soprattutto a Domenico Dolce, che, fra i due stilisti, ha espresso opinioni più tradizionaliste: “Non esistono figli della chimica, né figli di un Dio minore, ma esistono FIGLI – ha scritto la Parisi, madre di due bambini grazie alla fecondazione assistita.