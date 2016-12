Demi Lovato, che scivolone in piscina!

L'ha presa con filosofia e ha postato su Instagram il video incriminato. Perché Demi Lovato è stata vittima di uno scivolone nel senso letterale della parola. Al Cool For The Summer la cantante doveva presentare il nuovo singolo dopo un bel tuffo. Ma poco prima è scivolata sul pavimento in vetro ed è cascata con il viso a terra. Per fortuna nulla di grave, tanto che subito dopo la star si è rialzata e buttata in acqua. Come da copione.