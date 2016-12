17 aprile 2015 D&G apre il sito alle famiglie comuni: tra le foto pubblicate solo quelle "convenzionali" Il brand ha aperto una sezione 2.0 dove chiunque può partecipare. Sfogliando tra gli scatti, però, non si vedono altro che nuclei "tradizionali" Tweet google 0 Invia ad un amico

17:23 - La famiglia è al centro delle ultime campagne pubblicitarie di Dolce & Gabbana. E la famiglia è l'oggetto al centro di un nuovo progetto 2.0. Il sito ufficiale apre una sezione agli utenti: chiunque da Facebook o dal proprio computer può pubblicare le foto di famiglia. Dall'inizio del XX secolo a oggi gli scatti online sono già centinaia. Sul sito è scritto che le immagini pubblicate raccolgono i nuclei di tutte le sfumature di ieri e di oggi, in bianco e nero e a colori. Non è necessario vestire abiti del brand, basta essere in linea con lo stile della coppia di stilisti siciliani... E sfogliando tra le immagini si notano solo scatti della famiglia "tradizionale".