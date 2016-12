15 marzo 2015 Elton John contro Dolce e Gabbana per frasi sulla fecondazione in vitro: "Vergognatevi" Il cantautore inglese attacca gli stilisti, che avevano dichiarato di essere contro le adozioni da parte di coppie omosessuali e l'inseminazione artificiale Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:49 - Elton John dichiara guerra a Dolce & Gabbana, dopo che i due stilisti avevano pubblicamente espresso parere negativo in merito alle adozioni gay e l'inseminazione artificiale. Il cantautore, che ha due bimbi grazie alla fecondazione in vitro, li ha attaccati su Instagram, invitandoli a "vergognarsi". Tra i commenti al post anche uno con la scritta "Fascist!", pubblicato da qualcuno con la stessa foto e lo stesso nome utente di Gabbana e subito scomparso.

Il commento rimosso, ma salvato e riproposto in rete da alcuni internauti, era seguito da un ulteriore post che lanciava l'hashtag #boycottEltonJohn, richiamando quello precedentemente lanciato dal cantante inglese, che invitava a boicottare i due stilisti italiani, #boycottDolce&Gabbana. Hashtag diventato subito popolare in rete, anche tra le tantissime star che hanno voluto esprimere la loro opinione, dalla ex tennista, dichiaratamente gay, Martina Navratilova a Courtney Love, che su Twitter ha pubblicato un post molto duro: "Ho appena raccolto tutti i miei vestiti Dolce e Gabbana e li voglio bruciare. Non ho parole. Boicottiamo la bigotteria insensata", ha scritto la cantante.



Stefano Gabbana ha affidato a una nota ufficiale il suo commento: "Crediamo fermamente nella democrazia e pensiamo che la libertà di espressione sia una base imprescindibile per essa - ha scritto lo stilista - Noi abbiamo parlato del nostro modo di sentire la realtà, ma non era nostra intenzione esprimere un giudizio sulle scelte degli altri. Noi crediamo nella libertà e nell'amore". Una dichiarazione alla quale si aggiunge quella di Domenico Dolce: "Sono siciliano e sono cresciuto con un modello di famiglia tradizionale, fatto di mamma, papà e figli. So che esistono altre realtà ed è giusto che esistano, ma nella mia visione questo è quello che mi è stato trasmesso - ha detto lo stilista, che ha proseguito - Io sono cresciuto così, ma questo non vuol dire che non approvi altre scelte. Ho parlato per me, senza giudicare le decisioni altrui".



Elton John aveva sferrato un duro attacco nei confronti di Domenico Dolce e Stefano Gabbana, rei di aver dichiarato al settimanale Panorama di essere contro l'adozione da parte di coppie gay, ancor di più se i figli sono frutto della fecondazione artificiale: "Come vi permettete di dire che i miei meravigliosi figli sono "sintetici"? - ha scritto Elton John sul social - Dovrebbero vergognarsi per aver puntato i loro ditini contro la fecondazione in vitro, un miracolo che ha consentito a legioni di persone che si amano, etero ed omosessuali, di realizzare il loro sogno di avere figli". Il cantautore inglese, che con il marito David Furnish ha due figli nati grazie all'inseminazione in laboratorio, ha inoltre giurato: "Non indosserò mai più nulla di Dolce&Gabbana. Il vostro pensiero arcaico è fuori tempo: proprio come le vostre creazioni di moda".