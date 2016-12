Dear Jack: "Ora siamo più uniti e cantiamo l'amore a ritmo di rock"

18:08 - Ballate rock e chitarre distorte, ma toni dolci e romantici. I Dear Jack cantano l'amore. Quello degli sbagli, delle follie, della gioventù. La stessa che celebrano nella cover di Sergio Endrigo "Io che amo solo te" che presenteranno a Sanremo con l'inedito "Il mondo esplode tranne noi". Un filo rosso, quello del cuore, che segue il nuovo lavoro "Domani è un altro film-seconda parte" che uscirà il 12 febbraio. "Siamo cambiati e più uniti", raccontano a Tgcom24.

E' un album dedicato all'amore?

Sì, in tutte le sue sfaccettature. L'amore è la forza più grande. C'è la storia giovanile, in cui diciamo alla nostra donna 'spero tu sia quella di sempre'. E l'amore impossibile, la sofferenza, quello fatto di rapporti instabili e quello per cui si fanno le follie.



Soprattutto in "Eterna", il brano che ha scritto per voi Kekko Silvestre...

E' un brano in cui si riconosce la mano dei Modà, c'è tutto lo stile di Kekko. Una canzone dal rock energico. Siamo molto onorati di averlo come autore.



E' la vostra "seconda parte", come siete cambiati?

Quella che stiamo vivendo è un bellissima storia, abbiamo fatto una sorta di riassunto di quello che ci è successo dopo Amici. Quando è uscito il primo disco eravamo presi dal programma visto che eravamo ancora dentro e quindi ci siamo soprattutto affidati ad altri. Adesso ci siamo presi tutto il tempo che ci serviva. Abbiamo anche passato più tempo tra di noi, ci sentiamo più uniti.



Nell'album avete inserito anche una cover, "Io che amo solo te" di Endrigo, come l'avete scelta?

Abbiamo una grande stima per Endrigo perché è un autore controverso e attuale. Ci ha chiamati la figlia per dirci che era molto felice dell'omaggio. Abbiamo osato con un aggiornamento rock e speriamo che piaccia.



Pronti per il Festival?

Mia nonna Genoveffa (interviene Riccardo Ruiu) ha già sognato che ci squalificavano. Mi ha chiamato tutto preoccupata, voleva assicurarsi che salissimo sul palco. Stai tranquilla nonna, ci saremo.