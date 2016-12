David Gilmour, 70 anni da leggenda del rock

David Gilmour festeggia 70 anni, ma alla pensione non ci pensa proprio. Dopo la pubblicazione del quarto album da solista, " Rattle That Lock ", lo scorso settembre, il leggendario chitarrista, voce e co-fondatore dei Pink Floyd , nato il 6 marzo 1946, si appresta a tornare in tour. L'artista sarà in Nord America a partire dl 24 marzo prossimo e il 10 e l'11 luglio sbarcherà anche in Italia, per un doppio appuntamento già sold out all'Arena di Verona.

Solo due giorni fa è sbarcato in radio "In Any Tongue", il nuovo singolo estratto dall'album "Rattle That Lock", a dimostrazione che David Gilmour, nonostante gli anni passino, si sente a tutti gli effetti un artista ancora in piena attività.



Una carriera che dura da oltre 50 anni per il musicista, nato nel Cambridgeshire da un docente all'Università di Cambridge e da una film editor della BBC. La prima band, "The Rambles", a 16 anni, nel 1962. Poi, l'incontro che gli cambierà la vita con Roger "Syd" Barrett, conosciuto al College di Arts Technology nel Cambridgeshire. Nel 1967, Gilmour prende il posto dell'amico nei Pink Floyd e con Roger Waters, Nick Mason e Richard Wright firmerà la storia della musica.



Da "Atom Heart Mother" a "Meddle", da "Ummagumma" a "The Dark Side of The Moon", uno degli album più venduti della storia. Infine "Wish You Were Here" e "Animals" per fare della band una delle leggende del rock. Un mito che supera e sopravvive alle frizioni interne e alla rottura con Waters, che lasciò il gruppo trent'anni fa in un mare di acredine e pesanti vicende legali. Da allora è stato Gilmour la voce e il leader dei Pink Floyd. La band non si esibisce dal vivo dal 1994 ("Pulse"), se si eccettua la reunion del 2005 per il Live 8.



David Gilmour suona di tutto, dal basso alla batteria, dalle tastiere all'organo fino al sassofono e al piano, ma è la sua chitarra a essere entrata nella leggenda. I Pink Floyd sono un capitolo chiuso. Continua invece la sua carriera solista, anche grazie al supporto della moglie Polly Samson, la scrittrice che firma gran parte dei suoi testi e già autrice per i Pink Floyd. Con lei, Gilmour vive in un casa galleggiante sul Tamigi.



Commendatore dell'Ordine dell'impero Britannico e inserito sia nella Hall of Fame del Rock'n'Roll che nella UK Hall of Fame, sir David Gilmour continua a regalare grande musica ai suoi fan, che nei suoi assoli sentono rivivere l'inconfondibile e immortale sound che fu dei Pink Floyd.