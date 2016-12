David Gilmour: "Con i Pink Floyd ho chiuso, non ci sarà una reunion"

No, la reunion dei Pink Floyd non ci sarà. E' categorico l'ex chitarrista della band David Gilmour che in una intervista a "Classic Rock" mette una pietra tombale sul passato. E giura: "Ho chiuso. Sono stato con loro per ben 48 anni, che sono stati soddisfacenti al 95 per cento. Non voglio in nessun modo che il rimanente 5 per cento rovini il ricordo". Intanto il 18 settembre riparte da solista con l'album "Rattle That Lock".