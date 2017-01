David Bowie avrebbe potuto essere Gandalf ne "Il Signore degli Anelli"

Da qualche tempo sono girate voci che David Bowie avrebbe potuto interpretare Gandalf ne "Il Signore degli Anelli" . In realtà non c'è stata alcuna audizione ma era un'idea di Peter Jackson . La verità è uscita in un'intervista all'"Huffington Post" della direttrice del casting Amy Hubbard: "Lo abbiamo avvicinato. Mi sembra che fu proprio un'idea di Peter nelle prime settimane di lavoro. Abbiamo provato, ma Bowie era davvero troppo impegnato".

In precedenza, alcuni mesi fa, l'attore Dominic Monaghan (che nella trilogia interpreta lo hobbit Merry) aveva raccontato di avere incrociato Bowie a un'audizione per il cast tenuta a Londra, presso l'agenzia Hubbard’s. La stessa Hubbard ha anche svelato che Bowie interpretò Gandalf "per scherzo di fronte a tutti al Millennium Party: era la vigilia di capodanno del 1999, poco prima che i film iniziarono ad essere girati". Tra l'altro il Duca Bianco ha sempre manifestato un forte interesse per la trilogia de "Il signore degli anelli" e in quei tempi disse che avrebbe desiderato recitare nel ruolo di Elrond, il Mezzelfo.