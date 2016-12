Da Miley Cyrus a Zayn Malik, le video chiamate senza veli delle celebrità

C'è la "solita" Miley Cyrus e il transfuga degli One Direction, Zayn Malik . C'è l'affascinante Jennifer Lopez e la stilosa Victoria Beckham . E poi c'è Kim Kardashian , esperta nel campo. Sono le star a cui " Interview Magazine " dedica lo speciale " The #me Issue ", dove questi personaggi pubblici vengono ripresi come se fossero nel corso di una videochiamata con il fotografo Mert Alas . Sono tutti poco vestiti e alcuni di loro decisamente disinibiti...

Se la nostra epoca è quella dell'esaltazione dell'"io", non poteva ignorare la cosa la rivista fondata da Andy Warhol nel 1969, ovvero dal guru della pop art che sostenava che ognuno ha diritto ai suoi "15 minuti di celebrità". Uno speciale dedicato alle personalità influenti nel mondo di Internet con otto copertine diverse per otto stelle, della musica e dello showbiz. Un unico denominatore comune: mettere al centro se stessi. E ognuno lo fa a suo modo.



Così Miley provoca come al solito, sempre più nuda e anche più eccessiva di quanto visto in altre occasioni, con evidenti atteggiamenti masturbatori. Jennifer Lopez è la diva, mentre Kim Kardashian è nuda nel suo letto, avvolta solo da un lenzuolo bianco, altra situazione per lei comune. Ma è nudo anche Zayn Malik, pettorali e tatuaggi in mostra. E poi ancora Victoria, Madonna, Selena Gomez e lo stesso Mert Alas.