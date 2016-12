Da Bob Sinclair a Fedez, la musica non va in vacanza

Jovanotti il 30 luglio concluderà all'Arena della Vittoria di Bari il suo tour sold out negli stadi, mentre nella stessa serata il trio Fabi-Silvestri-Gazzè salirà sul palco del Postepay Rock di Roma. Concerto-evento al teatro del Silenzio di Lajatico di Pisa il 4 luglio, in occasione del decimo anniversario del teatro. Protagonisti, tra gli altri, Andrea Bocelli, Elisa e Gianna Nannini. Giovanni Allevi farà invece tappa a Sestri Levante (30 luglio), per spostarsi poi a Pietra Ligure (31 luglio) e a Sanfront (2 luglio).



Fedez incontrerà i fan a Palermo (31 luglio) e nella stessa serata il suo mentore J-Ax sarà in concerto a Verona, mentre i fan dei Litfiba potranno sentirli suonare dal vivo il 31 luglio all'Area Concerti di Majano (Udine). La vincitrice di "X Factor" Chiara Galiazzo farà invece tappa a Palmanova (30 luglio), per poi proseguire a Trecasali (31 luglio) e a Noventa di Piave (1° agosto). Musica d'autore in Sicilia con Francesco De Gregori in concerto a Palermo (1° agosto) e a Zafferana Etnea (2 agosto), prima di raggiungere Pescara il 5 agosto.



Caparezza porterà il suo tour da sud a nord: dopo la data di Reggio Calabria (1° agosto) si sposterà infatti ad Arco, in provincia di Trento (4 agosto). Nina Zilli accenderà la notte di Apani (1° agosto), mentre il trio di tenori Il Volo farà tappa all'Isola d'Elba (1° agosto). A Monforte d'Alba sarà di scena Raphael Gualazzi (2 agosto), mentre Cristiano De Andrè suonerà il 2 agosto ad Aosta.



Carmen Consoli in cartellone il 3 agosto a Pescara e lo stesso giorno si esibirà anche Fiorella Mannoia a Tricase. A Riccione previsto l'evento DeeJay on Stage: in programma Annalisa, Francesco Sarcina e Levante (3 agosto). I Subsonica saranno protagonisti a Vignanello (4 agosto), mentre i Dear Jack saliranno sul palco del teatro Puccini di Torre del Lago (4 agosto).