Concerto del Primo Maggio, Skunk Anansie tra gli artisti confermati

Torna anche quest'anno il Concerto del Primo Maggio a Roma, appuntamento promosso da Cgil, Cisl e Uil che dal 1990, raduna nel giorno della Festa dei Lavoratori migliaia di spettatori in Piazza San Giovanni in Laterano, per 8 ore di musica. I primi artisti confermati in cartellone sono Skunk Anansie , Asian Dub Foundation , Dubioza Kolektiv, Modena City Ramblers & Fanfara di Tirana, TheGiornalisti e Coez.

I Modena City Ramblers, veri e propri veterani del primo grande appuntamento live all'aperto della stagione musicale tricolore, saliranno sul palco per la decima volta e per l'occasione si esibiranno con la Fanfara di Tirana. La manifestazione organizzata dai sindacati sarà un ritorno per gli Skunk Anansie. Il gruppo, nell'edizione del 1997, per condizioni meteo avverse, ritardi e mancanza del collegamento televisivo rinunciarono alla propria esibizione. Skin, invece, recuperò come solista nel 2006, quando tornò al concertone come solista. Debutto invece per il collettivo militante e multietnico britannico degli Asian Dub Foundation. Ulteriori nomi verranno comunicati dagli organizzatori nei prossimi giorni.