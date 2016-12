Coldplay, Chris Martin: "Il nostro concerto magico a Los Angeles"

13:14 - Si intitola "Ghost Stories Live 2014", il film del concerto di Los Angeles dei Coldplay. L'album live su cd/dvd, cd/Blu-ray e in digitale sarà pubblicato il 24 novembre. "Il teatro magico costruito dalla nostra incredibile crew con 360 schermi - spiega il frontman Chris Martin - è stato come l'avverarsi di un sogno. Per la prima volta i fan sentivano le nuove canzoni. Questo film è come noi abbiamo immaginato visivamente l'album Ghost Stories".

Diretto da Paul Dugdale, già nominato ai Grammy per il "Live 2012" dei Coldplay, "Ghost Stories Live 2014" contiene le immagini della performance live della band presso i Sony Studios di Los Angeles lo scorso marzo, davanti ad un manciata di fortunati fan, ben 2 mesi prima dell’uscita dell'album ""Ghost Stories". Il concerto si è tenuto in un anfiteatro costruito appositamente per questa occasione, in modo da rendere la performance una vera e propria esperienza a 360 gradi, in cui i fan erano al centro di una bolla fatta di suoni e di immagini che giravano tutto intorno a loro.



"Ghost Stories Live 2014" contiene anche l'audio live dell’album "Ghost Stories" registrato durante i concerti di Londra, Sydney, Parigi, Colonia, New York e Los Angeles tra aprile e luglio 2014. Sono otto i video musicali tra cui due filmati inediti delle b-side "All Your Friends" e "Ghost Story" più l’esclusivo Extended Director’s Cut del videoclip di "Magic" con un inedito cameo di Peter Fonda.