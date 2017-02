Col trattore in tangenziale a comandare... indovina chi è

Milioni e milioni (oltre cento) di visualizzazioni su YouTube con due tormentoni pop "Andiamo a comandare" e "E' tutto molto interessante", ma sin da piccolo Fabio Rovazzi sapeva che cosa avrebbe voluto fare: andare in tangenziale a comandare col trattore . "A 3 anni avevo già deciso cosa fare", cinguetta mostrando uno scatto d'antan in versione mignon...

"Non so cantare", va ripetendo sin dal primo giorno, si definisce un "comico musicale" ma miete successi da mesi sul Web e non solo. Ventidue anni, milanese, professione youtuber, videomaker e autore tv, un autentico fenomeno della Rete, che a forza di clic è entrato di diritto nella storia della canzone super popolare, conquistando per la prima volta in Italia il Disco d'oro soltanto grazie allo streaming.