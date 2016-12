27 marzo 2015 Club Dogo e Fabri Fibra insieme per la prima volta in "Dieci anni fa" La traccia inserita nella nuova versione dell'album "Non siamo più quelli del Mi Fist" sarà disponibile dal 31 marzo Tweet google 0 Invia ad un amico

11:26 - Nell'ultimo album, "Non siamo più quelli del Mi Fist", i Club Dogo non hanno voluto duettare con altri rapper. Un po' perché lo hanno fatto molto in passato, un po' perché non ne sentivano l'esigenza. Ma dal 31 marzo per i fan arriva una sorpresa. Per la prima volta canteranno con Fabri Fibra in "Dieci anni fa", la traccia inserita nel nuova versione del disco.

La nuova versione dell'album verrà pubblicata da Universal Music Italia il 5 maggio mentre dal 27 marzo sarà in radio il singolo Start it over feat. Cris

Cab, che vede la collaborazione internazionale con il cantautore statunitense che ha contribuito alla stesura del brano e compare