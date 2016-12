Claudio Santamaria: "Dopo essere stato supereroe divento rapinatore"

Romano, classe 1974, 20 anni sui set e una carriera tra maestri e nuovi autori, racconta del nuovo film: "Tra i tanti luoghi comuni al cinema e in tv c'è quello secondo il quale i disabili devono fare tenerezza. Ecco, in Brutti e cattivi non la fanno per niente. Se dovessi trovare una frase che riassumere il film direi 'Emarginati alla riscossa', per me è già un cult". E svela: "Il mio personaggio si chiama Papero, viene da una famiglia di circensi dove si accoppiavano un po' tutti fra di loro. E' nato senza gambe e sta sulla sedia a rotelle. Di mestiere fa il mendicante, ma è uno che si piace molto, ha avuto tante donne, è attento all'aspetto. E' un po' il capo di questo piccolo gruppo di persone, tutte in qualche modo ai margini".



L'interprete, fra gli altri, del 'Dandi' in "Romanzo criminale" di Michele Placido punta spesso su film piccoli e controcorrente, "perché mi piacciono. Anche quando in sala magari non fanno grandi numeri, negli anni danno tante soddisfazioni. Il pubblico li riguarda, e quando mi incontra mi parla di 'Paz'!, de 'I primi della lista'. Rende felice fare qualcosa che resti".