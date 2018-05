Claudio Golinelli, ricovero urgente per il bassista di Vasco Rossi

Claudio Golinelli, bassista di Vasco Rossi, ha accusato un malore durante le prove del "Vasco Non Stop Live" a Lignano Sabbiadoro (Udine). Il "Gallo", come è soprannominato, è stato subito ricoverato in terapia intensiva all'Ospedale di Udine e salterà quindi sicuramente le prime tappe del tour, la cui data zero è prevista proprio a Lignano il 27 maggio per poi passare anche per Torino e Roma.