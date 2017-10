Cinema, morto l'attore Harry Dean Stanton: il Travis di "Paris, Texas"

E' morto all'età di 91 anni, in un ospedale di Los Angeles, l'attore Harry Dean Stanton. Ha partecipato a decine di film cult "Strada a doppia corsia", "Cockfighter", "1997: fuga da New York" e Repo Man, il recuperatore". Ha avuto successo in produzioni hollywoodiane come "Alien", "Nick mano fredda", Il padrino - Parte II", "Alba rossa", "Bella in rosa" e "Il miglio verde". Il suo ruolo più noto è quello di Travis in "Paris, Texas" di Wim Wenders.