Chris Martin cuore d'oro, sorpresa al fan malato di tumore

La lettera aperta postata sui social dal fratello di Ken, Kheil, diceva: "Una settimana fa (Ken) ha consegnato il biglietto per il concerto al nostro fratello minore. Non fa vedere che è triste, dice che è tutto ok. Ma possiamo percepire che lui voleva veramente essere lì. A causa delle sue condizioni non abbiamo potuto concederglielo. Ha accettato il fatto che non potrà essere al concerto dei Coldplay più speciale per lui. Vi scrivo questa lettera aperta per chiedervi un piccolo favore: se la band potesse solo fare un saluto o mandare un piccolo messaggio per lui per farlo sentire meglio". L’appello è stato diffuso e condiviso ed è arrivato fino a Rhizza Pascua, responsabile della società che organizzava il concerto della band, che ha quindi reso possibile l’incontro in ospedale.



A causa della malattia Ken Santiago è impossibilitato a parlare. Ha quindi usato una lavagnetta per comunicare con Martin. Durante l'incontro il musicista ha chiesto a Ken quale canzone avrebbe desiderato ascoltare in concerto. Sulla lavagna è comparsa la scritta "Ink" e all'ora il cantante ha inviato un sms al resto della band dicendo di iniziare a provarla.



Il frontman dei Coldplay ha portato in regalo il suo cappello e del merchandising delle band, una maglietta, una borsa e una copia del loro ultimo album "A head full of dreams".