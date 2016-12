Chris Brown minaccia donna con una pistola: arrestato e poi rilasciato su cauzione

La polizia di Los Angeles aveva arrestato il cantante Chris Brown , dopo aver ricevuto una chiamata da una donna che sarebbe stata minacciata con una pistola. L'arresto era stato eseguito dopo una perquisizione a casa del cantante. In risposta all'accaduto Brown ha pubblicato alcuni video sul suo profilo Instagram in cui ribadiva la sua innocenza e criticava l'azione della polizia. Il rapper è stato poi rilasciato su cauzione (250mila dollari).

Sul suo profilo Instagram la donna ha scritto: "Se qualcuno ti punta una pistola contro, cosa fai? Chiami la polizia". La donnaha affermato di essersi trovata nella casa del rapper quando aveva avuto un alterco con un altro ospite e Brown le aveva intimato di lasciare la casa minacciandola con una pistola. Il rapper è già stato condannato in precedenza per altri episodi di violenza, tra cui l'aggressione alla sua ex Rihanna.



Dopo il rilascio, il suo avvocato Mark Geragos ha scritto su Twitter: "Grazie a tutti per il loro sostegno. Chris è fuori e sta bene. Le accuse contro di lui sono infondate".