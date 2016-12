Cher, altro che malata: la cantante mangia un gelato contro le malelingue

I siti e tabloid di tutto il mondo la danno malata e morente, ma a 70 anni Cher sfoggia ancora un fisico invidiabile e tanta voglia di vivere. Eccola a Saint Tropez mentre si gusta un gelato, in barba alle malelingue. I gossip nelle ultime settimane parlano di una grave malattia e di un presunto testamento a favore dei figli. La star, che non ha smentito le voci, però si fa immortalare in splendida forma.